Serie B maschile Parisi-Npsg addio dopo 4 anni | Retrocessione amara lascio

Dopo quattro anni, Luigi Parisi lascia la Npsg Elettrosistemi, che è stata retrocessa in Serie C. La decisione è stata presa in seguito alla retrocessione della squadra in Serie C. Parisi ha annunciato che non continuerà con il club, definendo la retrocessione una scelta amara. La società non ha comunicato altri dettagli sul futuro dei giocatori o sul nuovo staff.

Decisione sofferta, ma inevitabile: dopo 4 anni intensi Luigi Parisi dice addio alla Npsg Elettrosistemi, retrocessa in serie C. Cosa l’ha spinta a questa separazione? "Ci ho pensato tanto e mi sembrava giusto chiudere un ciclo. Di solito si fa quando si è all’apice del successo, ma in questo caso l’amara retrocessione mi ha dato la spinta per capire che il mio momento qui era finito. Non avevo più le energie e l’entusiasmo per rimanere". Una scelta arrivata dopo una stagione complicata. "All’inizio abbiamo avuto delle difficoltà nel far adattare alla categoria un gruppo parecchio ringiovanito, ma piano piano abbiamo cercato di colmare il gap con le altre formazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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