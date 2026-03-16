Volley Serie B maschile Npsg batte Saronno

Nel campionato di Serie B maschile di volley, NPSG Elettrosistemi ha sconfitto Saronno in tre set con i punteggi di 25-22, 25-22 e 25-23. La squadra di casa ha schierato in campo Melato, Buffo, Chadtchyn, Alletti, Sozzi, Moretti e il libero Borrello. La partita si è conclusa con la vittoria di NPSG in modo netto.

NPSG ELETTROSISTEMI 3 PALLAVOLO SARONNO 0 (25-22 25-22 25-23) NPSG ELETTROSISTEMI: Melato, Buffo, Chadtchyn, Alletti, Sozzi, Moretti, libero Borrello. All. Parisi PALLAVOLO SARONNO: Monesi, Stella, Favaro, Cremonesi, Scardia, Cariati, libero Miele. All. Chiofalo Arbitri: Massi e Panaiia LA SPEZIA – Grande risultato della Npsg Elettrosistemi che ritrova la giusta convinzione contro una buona Pallavolo Saronno, conquistando tre punti fondamentali nella corsa salvezza nella 19.a giornata del campionato di Serie B maschile. Gli spezzini, davanti al proprio pubblico, hanno rifilato un netto 3-0 ai lombardi venuti al "PalaMariotti" con... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie B maschile. Npsg batte Saronno Articoli correlati Volley maschile serie B. Pesante sconfitta casalinga per la NpsgNpsg Elettrosistemi Sp 0 Caronno Ets Rossella 3 (24-26 / 12-25 / 18-25) Npsg Elettrosistemi Sp: Adesso, Buffo, Alletti, Chadtchyn, Currarino,... Serie D maschile Giornata positiva. Si impongono Npsg e Spezia SteelGiornata positiva per la Npsg Elettrosistemi che ha superato a pieni voti l’esame Cus Genova nell’11° turno del campionato di volley maschile serie D. Contenuti utili per approfondire Volley Serie Temi più discussi: Definito il quadro delle semifinali della Final Four di Coppa Italia Serie B; Volley Serie B Maschile, il Club Arezzo lotta ma cede a Sesto 3-2: punto prezioso in classifica; Il programma della serie B maschile; Volley, serie B maschile: blitz salvezza dell’Asola Remedello. Volley serie B maschile. Oggi la Querzoli deve espugnare Loreto se vuole rientrare in corsa per la promozioneDuello d’altura per la Querzoli. Passano da Loreto (ore 17) le ultime speranzelle playoff di Forlì. Preso lo scalpo ... ilrestodelcarlino.it Volley, serie B maschile: blitz salvezza dell’Asola RemedelloTorna a respirare (pur con qualche brivido) Montichiari, che supera al tie break il fanalino di coda Modena. Sconfitta amara invece per Cazzago ... giornaledibrescia.it GRANDE CUORE GREEN VOLLEY: LA SERIE A RESTA A GALATONE Ci sono serate che non si spiegano, si vivono e basta. Stasera il Palazzetto non è stato solo un campo da gioco: è stato il battito accelerato di un’intera città. Abbiamo vinto. La Green Voll - facebook.com facebook