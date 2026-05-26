Serie A playoff Bologna-Trento 106-95 | gli highlights

Da gazzetta.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell'ultimo quarto, la Virtus Bologna ha aumentato il ritmo grazie a un protagonista, Edwards, che ha segnato punti decisivi. La squadra ha concluso la partita con un punteggio di 106-95, superando Trento e assicurandosi un posto in semifinale. La partita si è giocata con continuità fino alla fine, con i padroni di casa che hanno trovato la spinta decisiva negli ultimi minuti.

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La Virtus Bologna dilaga nel quarto periodo con un super Edwards e vola in semifinale, una grande Trento si arrende in Gara 5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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