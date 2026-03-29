Trento domina a Venezia 87-106 | prova di forza e playoff sempre più vicini Gli highlights

Nella partita tra Venezia e Trento, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 87-106. La formazione di Trento si è imposta sul campo veneziano, realizzando un risultato che avvicina la squadra ai playoff. La partita si è conclusa con una prova di forza e precisione da parte di Trento, che ha dominato nel corso dell'incontro.

Una Dolomiti Energia Trentino autoritaria, brillante e concreta espugna il campo di Venezia con un netto 87-106, mandando un segnale forte e chiaro al campionato. I bianconeri conducono la gara dal primo all’ultimo minuto, imponendo ritmo, intensità difensiva e qualità offensiva, in una delle prestazioni più convincenti della stagione.L’Aquila approccia la sfida con grande determinazione: la circolazione di palla è fluida, la difesa aggressiva e le percentuali al tiro premiano le scelte offensive. Il vantaggio cresce rapidamente fino a toccare il +22, indirizzando fin da subito il match sui binari trentini. L’avvio è subito favorevole a Trento, che colpisce dall’arco con Jones e trova continuità con Jogela e Mawugbe. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Trento domina a Venezia 87-106: prova di forza e playoff sempre più vicini. Gli highlights Articoli correlati Trento, vittoria in casa sulla Pro Patria: 2-0 e playoff sempre più vicini per gli aquilotti.Trento batte la Pro Patria 2-0: la Pro Patria incassa la sconfitta, il Trento si avvicina ai playoff Trento, 15 febbraio 2026 – Il Trento ha superato... Leggi anche: Trento corsaro e Pergolettese al tappeto: 1-2. Zona playoff sempre più vicina: gol e highlights Contenuti utili per approfondire Trento domina Temi più discussi: Trieste-Venezia 78-84: highlights Serie A basket; Promozione Trento. L'Anaune Val di Non domina e travolge il Molvenospor; Umana Reyer Venezia domina Gara-1 contro Alama San Martino: 80-51 il punteggio finale; Referendum, l’isola verde del Sì: tutti i dati che raccontano come cambia la geografia politica a Nordest. L'Aquila Trento domina al Taliercio, con il +19 sulla Reyer VeneziaBestia nera della Reyer, l'Aquila Trento coglie il 3-0 stagionale al Taliercio con una prestazione offensiva di grandissimo impatto, collettivo, con un grande sforzo che ha comunque ... pianetabasket.com Venezia-Trento 87-106: highlights Serie ARisultato a sorpresa al Taliercio dove Trento vince nettamente 106-87 contro Venezia nella 24a giornata di Serie A. La Dolomiti Energia replica la vittoria del Play-In di Eurocup e ottiene un successo ... sport.sky.it TRENTO DOMINA A VENEZIA Grande prova di squadra per l’ Aquila Basket Trento che supera di forza la Reyer Venezia con ben cinque uomini di doppia cifra - facebook.com facebook