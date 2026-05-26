In Serie A si delineano i movimenti delle panchine, con diverse squadre che stanno definendo le scelte per la prossima stagione. Entro una settimana o dieci giorni, le decisioni saranno concluse e gli incarichi assegnati. Vari allenatori sono in corsa per le panchine libere, mentre altre società stanno finalizzando le trattative per i nuovi tecnici. La maggior parte delle società ha già avviato incontri e negoziati per definire le future guide tecniche.

Una settimana, massimo dieci giorni, e poi il gioco di incastri dovrà essere terminato. Tutti a caccia di un allenatore o di una panchina, a seconda delle diverse esigenze, prima di tuffarsi nella frenesia del calciomercato che per direttori sportivi e presidente significa anche fare i conti con le esigenze di chi poi guiderà la squadra in campo. Un valzer che coinvolge più di mezza Serie A e, soprattutto, molti dei club che hanno chiuso la stagione nella metà sinistra della classifica. In palio c’è anche il ruolo di ct della nazionale per il quale, però, bisognerà avere la pazienza di attendere il 22 giugno, giorno dell’elezione del nuovo presidente federale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Serie A, da Sarri a Mister X ecco come si muove il valzer delle panchine

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