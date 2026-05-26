Serie A cambia il regolamento | la modifica che riguarda gli spareggi scudetto e salvezza

A partire dalla prossima stagione, il regolamento della Serie A subirà una modifica riguardante gli spareggi per lo scudetto e la salvezza. La novità prevede l’introduzione di incontri supplementari tra le squadre coinvolte, che si svolgeranno alla fine del campionato. Questa variazione si applica sia ai club che competono per il titolo sia a quelli che lottano per evitare la retrocessione. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

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