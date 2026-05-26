Cambia il regolamento sugli spareggi in Serie A | non si giocheranno in caso di finale europea

Notizia in breve

Il regolamento sugli spareggi in Serie A è stato modificato: non si terranno se una delle squadre coinvolte si qualifica per una finale europea. La nuova regola prevede che lo spareggio si giochi solo se nessuna delle squadre in ballo ha raggiunto una finale continentale. La decisione riguarda sia lo spareggio per il titolo che quello per la salvezza, limitando così le occasioni di incontro tra le squadre in lotta. La modifica entra in vigore dalla prossima stagione.