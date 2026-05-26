Cambia il regolamento sugli spareggi in Serie A | non si giocheranno in caso di finale europea
Il regolamento sugli spareggi in Serie A è stato modificato: non si terranno se una delle squadre coinvolte si qualifica per una finale europea. La nuova regola prevede che lo spareggio si giochi solo se nessuna delle squadre in ballo ha raggiunto una finale continentale. La decisione riguarda sia lo spareggio per il titolo che quello per la salvezza, limitando così le occasioni di incontro tra le squadre in lotta. La modifica entra in vigore dalla prossima stagione.
C'è solo un caso in cui lo spareggio Scudetto o salvezza verrà giocato in Serie A: nessuna squadra coinvolta deve essere qualificata per una finale europea. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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