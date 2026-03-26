CdS – la Figc cambia le regole sul blocco del mercato Cosa succede ora

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha modificato le regole riguardanti il blocco del mercato nel calcio professionistico. La nuova normativa stabilisce criteri diversi per l’interruzione delle trattative e le finestre di trasferimento, influenzando le operazioni tra club e giocatori. La decisione, annunciata nelle ultime ore, riguarda le modalità e le tempistiche delle sessioni di mercato per la stagione in corso.

2026-03-26 09:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Le modifiche introdotte una settimana fa dal Consiglio Federale alla sezione delle NOIF (le Norme Organizzative Interne Federali) riguardante i controlli economico-finanziari alle società di calcio intervengono sui meccanismi utilizzabili per coprire squilibri nell’indicatore del costo del lavoro allargato e della regola del pareggio di bilancio. Il caso era emerso durante la sessione di mercato di gennaio, colpendo in particolare il Napoli che per ragioni meramente tecnico-contabili non aveva rispettato il limite del costo del lavoro, ritrovandosi con il mercato in entrata bloccato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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