Serie A 2026 2027 il Frosinone riparte il 23 agosto

La stagione 20262027 di Serie A inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027. La Lega ha reso noto il calendario ufficiale, che prevede partite distribuite lungo tutto il periodo. Il campionato si svolgerà con un calendario completo di incontri, senza interruzioni anticipate. La prima giornata vedrà il Frosinone scendere in campo il 23 agosto, mentre l’ultima partita si giocherà a fine maggio.

La Serie A ha ufficializzato il calendario della stagione sportiva 20262027. Il nuovo campionato prenderà il via domenica 23 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027, con un’annata che si preannuncia intensa e ricca di appuntamenti per tutte le squadre.Nel corso della stagione sono previsti. 🔗 Leggi su Today.it

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