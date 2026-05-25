Serie A le date della nuova stagione | si riparte il 23 agosto

La Lega Calcio Serie A ha annunciato le date della stagione 202627, che inizierà il 23 agosto. La stagione 202526 si è conclusa, e oggi è stato reso noto il calendario ufficiale per il prossimo campionato. La data di inizio è stata comunicata nella giornata di lunedì 25 maggio.

(Adnkronos) – Con la stagione 202526 ormai in archivio, la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato oggi, lunedì 25 maggio, il calendario della Serie A 202627. Il prossimo campionato scatterà domenica 23 agosto 2026 e si chiuderà domenica 30 maggio 2027. Nel corso della stagione sono già previsti due turni infrasettimanali. Come nelle ultime annate, il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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