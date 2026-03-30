tra diamanti smeraldi e zaffiri

Una nuova collezione di alta gioielleria presenta un connubio tra pietre preziose come diamanti, smeraldi e zaffiri, intrecciando la bellezza con elementi della storia dell’arte. La proposta, firmata dal marchio, offre creazioni che mettono in mostra l’uso di queste pietre in pezzi di alta raffinatezza. La collezione invita a immaginare un viaggio tra i dettagli di gioielli di grande valore estetico.

S ognare ad occhi aperti. Bellezza incontrastata e storia dell’arte si incontrano nell’inedita proposta di Alta Gioielleria firmata Bvlgari. Zendaya a Roma, incanto in nero: l’abito è un “prestito” di Cate Blanchett X La maison romana presenta Eclettica, una nuova frontiera dell’Alta Gioielleria e dell’Orologeria di Alta Gamma. Incentrata sul concetto di eclettismo, inteso come metodo creativo capace di generare bellezza attraverso visione, contrasto e immaginazione, la collezione nasce dal costante dialogo con l’ arte e rappresenta la manifestazione più ardita del savoir-faire e dell’ artigianalità di Bvlgari. All’interno della proposta, inoltre, spiccano 15 creazioni trasformabili, oltre 50 capolavori multimilionari e, dulcis in fundo, nove creazioni straordinarie riunite sotto il nome di Capolavori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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