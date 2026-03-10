A Pavia, il 10 marzo 2026, sono stati confiscati definitamente 16 milioni di euro e 118 immobili appartenenti a un imprenditore residente in Svizzera. Le operazioni di sequestro erano iniziate nel 2019 e ora si è conclusa la procedura di confisca. L'autorità ha agito per mettere sotto sequestro i beni legati a questa persona.

Pavia, 10 marzo 2026 - Dopo gli arresti e i sequestri scattati nel 2019, ora è arrivata la confisca definitiva dei beni. I militari del Comando provinciale di Pavia della Guardia di Finanza hanno reso noto oggi, martedì 10 marzo, che stanno eseguendo il provvedimento di confisca definitivo emesso dal Tribunale di Roma (Sezione misure di prevenzione) relativo a 118 immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 16 milioni di euro. Maxi-giro di fatture false: sequestrate ville sul lago di Garda e in Costa Smeralda Si tratta della conclusione del lungo contenzioso al termine del quale la Cassazione ha sancito che i beni, già oggetto di confisca nel 2022, sono ora definitivamente acquisiti a patrimonio dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un tesoro di 16 milioni milioni e 118 immobili sequestrato a un imprenditore residente in Svizzera

Articoli correlati

All’asta l’oro sequestrato (pure un lingotto di 3,6 kg): un tesoro da 1,2 milioniComo – È di un milione e 270mila euro, l’incasso garantito all’Istituto di Vendite Giudiziarie di Como alla chiusura dell’asta in cui è stato messo...

Camorra, confiscati 30 milioni di euro ad un imprenditore: immobili anche a ParmaColpo al clan Belforte, l'uomo era stato condannato in via definitiva per aver creato una struttura che si occupava della riscossione del ‘pizzo’,...

Una selezione di notizie su Un tesoro di 16 milioni milioni e 118...

Discussioni sull' argomento Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 2 al 7 marzo 2026: il Lunedì di Napoli da Vivere; Walking Lugano compie 20 anni e vince anche chi si iscrive per primo; Acqua alta a Venezia. Raccolta fondi del Comune per far risorgere la città; Audi a Melbourne: il colosso tedesco tra sogni e rischi.

Il tesoro delle banche svizzere: nei caveau patrimoni pari a 4 volte il Pil dell’ItaliaNegli ultimi 10 anni la piazza finanziaria svizzera ha visto cadere il segreto bancario, ha dovuto accettare lo scambio automatico di informazioni fiscali con altri Paesi, è stata terremotata dal ... repubblica.it

Il regista Thomas Torelli in tour – fine marzo tra Svizzera, Veneto e Toscana A fine marzo il regista Thomas Torelli sarà protagonista di una serie di appuntamenti tra incontri, proiezioni e seminari dedicati alla consapevolezza, alla scienza e al rapporto tra m - facebook.com facebook

Ci sono cinque nuovi indagati nell'inchiesta svizzera sulla strage di Capodanno del Constellation, con 41 morti e 115 feriti e tra loro c'è anche il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud che pochi giorni dopo l'incendio aveva ammesso la mancanza di contr x.com