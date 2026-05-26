Sequestrati 30mila litri di gasolio di contrabbando a Cassino | il diesel mascherato da liquido anticorrosivo

La guardia di finanza ha sequestrato a Cassino 30mila litri di gasolio nascosto come liquido anticorrosivo. Il diesel, trasportato su un camion condotto da un cittadino polacco, è stato fermato durante un controllo. Sono state riscontrate irregolarità nei documenti di trasporto, portando alla denuncia dell’autista. Il carburante è stato sottoposto a sequestro, mentre il veicolo è stato fermato per ulteriori verifiche.

La guardia di finanza ha fermato un camion guidato da un cittadino polacco e denunciato irregolarità nei documenti di trasporto. Il carburante era nascosto in 26 recipienti di plastica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sequestrati 30mila litri di gasolio di contrabbando a Guidonia Montecelio

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