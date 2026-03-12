Gasolio venduto come liquido anticorrosivo scoperta maxi frode | 5 nei guai 235mila euro sequestrati

Cinque imprenditori sono stati coinvolti in una maxi frode legata alla vendita di gasolio etichettato come “liquido anticorrosivo”. Sono state sequestrate oltre 235.000 euro e sono state adottate misure cautelari nei loro confronti. L’indagine ha riguardato diverse province, tra cui Catania, e ha portato alla scoperta di un sistema illecito di frode sulle accise sui prodotti energetici.

5 soggetti sono stati sottoposti a misure cautelari e oltre 235.000 euro sono stati sequestrati nel corso di un’operazione della Guardia di Finanza, che ha colpito un gruppo di imprenditori accusati di sottrazione fraudolenta all’accertamento e al pagamento delle accise su prodotti energetici. L’indagine, coordinata dalla Procura di Catania, ha coinvolto anche le province di Siracusa, Enna, Cesena e Roma, e ha portato al sequestro di beni aziendali e liquidità per un valore complessivo superiore a 235.000 euro. Le indagini e le province coinvolte Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Catania in collaborazione con il 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Capitale e il Gruppo Cesena. 🔗 Leggi su Virgilio.it

