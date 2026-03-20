Polpi nel mirino dei pescatori di frodo | sequestrate 80 trappole illegali sul litorale laziale

Nella giornata del 20 marzo 2026, sul litorale laziale sono state sequestrate 80 trappole illegali destinate alla pesca di polpi. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno identificato e rimosso le attrezzature non autorizzate utilizzate da pescatori di frodo. Le trappole sono state sequestrate per violazione delle norme sulla pesca e sulla tutela delle specie marine.

Civitavecchia, 20 marzo 2026 – Si avvicina la primavera, un periodo che si contraddistingue con l’inizio della riproduzione di molte specie ittiche, che si avvicinano alla costa alla ricerca di acque poco profonde, per la deposizione delle uova. In questa fase biologica molto delicata, ogni anno si registrano in aumento le attività della pesca di frodo, messe in atto da bracconieri senza scrupoli che, in modo del tutto abusivo, posizionano sul fondale marino, innumerevoli trappole per la cattura, soprattutto dell’Octopus Vulgaris, comunemente detto “ polpo ”, una specie marina molto apprezzata dai consumatori, che può arrivare a costare anche oltre 20 euro al Kg. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Giornata della Memoria 2026: tutti gli eventi a Roma e sul litorale lazialeScuole e istituzioni rilanciano iniziative dedicate alle nuove generazioni: teatro, cinema, incontri e cerimonie per tenere viva la memoria della... BCC Roma cresce sul litorale laziale: impieghi a 1,3 miliardi e 238mila euro al territorioI numeri del 2025 illustrati a Torrimpietra davanti a oltre 400 soci: crescita del credito, solidità patrimoniale e attenzione al tessuto sociale... Tutto quello che riguarda Polpi nel mirino dei pescatori di frodo... Polpi nel mirino dei pescatori di frodo: sequestrate 80 trappole illegali sul litorale lazialeIl contrasto alla pesca di frodo, oltre a difendere la biodiversità marina, è anche una forma di protezione per la tutela della salute dei consumatori, in quanto il pescato abusivamente catturato ... ilfaroonline.it Polpi di frodo nel Lazio, scatta il maxi blitz: sequestrate 80 trappole illegali in mareCon l’arrivo della primavera torna alta l’attenzione sul bracconaggio ittico lungo le coste del Lazio, un fenomeno che incide non solo sull’equilibrio dell’ecosistema marino. Ma anche sulla sicurezza ... msn.com