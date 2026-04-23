Pesca illegale sul Gargano blitz all' alba | sequestrato carico di ' bianchetto' e attrezzatura vietata

Nella mattinata di oggi, la Guardia Costiera di Manfredonia ha condotto due operazioni lungo le acque del Gargano, sequestrando un carico di 'bianchetto' e attrezzature non autorizzate. Gli interventi sono stati effettuati nel corso di un'azione coordinata che ha coinvolto diverse unità navali, con l'obiettivo di contrastare pratiche di pesca illegale e l'uso di strumenti vietati nelle zone interessate.

Operazione a largo raggio della Guardia Costiera di Manfredonia lungo il litorale Garganico, dove nelle ultime ore sono stati portati a termine due distinte attività contro la pesca illegale e l’utilizzo di attrezzature non conformi. Nella prima attività, condotta alle prime luci dell’alba, nel.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Pesca nell'area 'vietata' della Riserva Marina delle Tremiti: imbarcazione intercettata e carico sequestratoNel corso di un’attività di pattugliamento marittimo e vigilanza ambientale, il velivolo ad ala fissa ‘Manta’ della Guardia Costiera ha individuato... Pesca illegale e i rischi sanitari, Salerno e provincia al setaccio: 1.000 kg di pescato sequestrato in 10 giorniLotta alla pesca illegale: la Capitaneria di Porto di Salerno, infatti, ha effettuato controlli e sequestri per oltre una tonnellata di prodotto...