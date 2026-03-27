Sciopero dei giornalisti la protesta cresce | diritti stipendi e libertà sotto pressione oggi

Oggi si svolge uno sciopero nazionale dei giornalisti italiani, motivato dal blocco delle trattative sul contratto, dai salari bassi e dalle questioni riguardanti l’autonomia delle redazioni. La protesta coinvolge professionisti di varie testate e si concentra su temi legati ai diritti e alla libertà di stampa. La mobilitazione si inserisce in un momento di tensione tra la categoria e alcuni editori.

Roma - Sciopero nazionale dei giornalisti italiani: contratto fermo, salari ridotti e preoccupazioni per autonomia editoriale spingono la categoria a una nuova mobilitazione collettiva. La protesta proclamata dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana segna un nuovo momento di tensione nel mondo dell’informazione italiana, con due giornate di astensione dal lavoro fissate per il 27 marzo e il 16 aprile. Alla base della mobilitazione, una serie di criticità che riguardano il contratto nazionale, fermo da oltre dieci anni, e una progressiva perdita di potere d’acquisto degli stipendi, stimata attorno al 20%. Al centro della protesta emerge con forza il tema della dignità professionale, indicato come elemento imprescindibile per garantire un sistema informativo solido e credibile. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Sciopero dei giornalisti, la protesta cresce: diritti, stipendi e libertà sotto pressione oggi Articoli correlati Rai: Sciopero dei giornalisti per la telecronaca contestata di Petrecca alle Olimpiadi, azienda sotto pressione.Roma, 13 febbraio 2026 – Un gesto di protesta senza precedenti ha scosso la Rai: i giornalisti hanno aderito a uno sciopero delle firme, rinunciando... La7 in sciopero contro Cairo, la protesta dei giornalisti della rete tvQuello del giornalista è un lavoro difficile, e non solo per la complessità del mestiere. Una raccolta di contenuti su Sciopero dei giornalisti la protesta... Temi più discussi: Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale; Sciopero dei giornalisti il 27 marzo, le Faq della Fnsi - FNSI; Oggi lo sciopero dei giornalisti, il sito non sarà aggiornato; Giornalisti: uno sciopero per la dignità. Sciopero dei giornalisti: perché la categoria chiede il rinnovo del contrattoGiornalisti e giornaliste scioperano per il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2016, chiedendo condizioni di lavoro dignitose e la tutela dell'informazione ... notizie.it Oggi giornata di sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto, fermo da dieci anniOltre a quella odierna, la Federazione Nazionale della Stampa ha proclamato una seconda giornata di sciopero prevista per il 16 di aprile. I comunicati sindacali ... rainews.it Giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto fermo da 10 anni - facebook.com facebook Torino, sciopero di Fridays For Future: «Resistere al deserto». Migliaia in piazza per il clima e i diritti x.com