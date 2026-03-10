Lavoratori sottopagati alla Fontana di Trevi | tavolo in Campidoglio dopo la denuncia della Cgil

Al Campidoglio si è svolto un incontro tra rappresentanti della Cgil e le autorità locali per discutere della situazione dei lavoratori che si occupano della biglietteria della Fontana di Trevi. La questione riguarda il pagamento e le condizioni di lavoro di queste persone, che sono state al centro di recenti denunce pubbliche. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e tutela dei dipendenti.

Il sindacato ha fatto sapere che il tema sarà oggetto di un confronto con il Comune di Roma nella giornata di venerdì 13. "Essenziale garantire salari e condizioni di lavoro dignitosi" La questione dei lavoratori addetti alla biglietteria della Fontana di Trevi continua a tenere banco. E sarà al centro di un tavolo in programma in Campidoglio per venerdì 13 marzo con la Cgil di Roma e del Lazio. Era stato il sindacato a denunciare, nelle scorse settimane, le condizioni di lavoro degli addetti alla biglietteria, in particolare per quanto riguarderebbe i compensi. “Sono sottopagati” aveva spiegato il sindacato, chiedendo un incontro con il Comune. 🔗 Leggi su Romatoday.it

