Alle 15 di lunedì 25 maggio 2026 si sono chiuse le 43 sezioni elettorali di Senigallia, dando avvio allo scrutinio per le elezioni comunali. La partecipazione alle urne si è attestata al 59%, con una diminuzione rispetto alle consultazioni precedenti. La sfida tra i candidati Romano e Olivetti si svolge in un contesto di affluenza più bassa rispetto alle ultime tornate elettorali. I risultati verranno comunicati nelle prossime ore.

Alle ore 15 di lunedì 25 maggio 2026 si sono chiuse le 43 sezioni elettorali di Senigallia, segnando l’inizio dello scrutinio per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio Comunale. Il voto odierno ha delineato una competizione serrata tra i candidati, con la possibilità concreta di un ballottaggio previsto per i giorni 7 e 8 giugno. Il dato definitivo sull’affluenza, comunicato alle 15:15, indica che il 59,64% degli elettori si è recato ai seggi per esprimere la propria preferenza. Questa partecipazione rappresenta un calo rispetto al 65,91% registrato durante le consultazioni del 2020. Mentre i funzionari comunali procedono con il conteggio delle schede nei vari uffici, la città attende i primi numeri ufficiali che verranno diffusi progressivamente dal Comune stesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, sfida tra Romano e Olivetti: affluenza in calo al 59%

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