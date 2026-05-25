A Senigallia continua il testa a testa tra Romano e Olivetti

A Senigallia resta apertissima la sfida per il nuovo sindaco. Con 7 sezioni scrutinate su 43, Dario Romano è avanti di misura con il 50,12% dei voti. Alle sue spalle il sindaco uscente Massimo Olivetti, sostenuto dal centrodestra, al 48,78%. Più staccato Marco Binci, fermo all’1,09%. Il distacco. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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