A Senigallia continua il testa a testa tra Romano e Olivetti

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Senigallia, con 7 sezioni su 43 scrutinate, Dario Romano guida con il 50,12% dei voti, mantenendo un margine di vantaggio su Olivetti. La sfida per il nuovo sindaco resta aperta e si intensifica con l’avanzare dello scrutinio.

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A Senigallia resta apertissima la sfida per il nuovo sindaco. Con 7 sezioni scrutinate su 43, Dario Romano è avanti di misura con il 50,12% dei voti. Alle sue spalle il sindaco uscente Massimo Olivetti, sostenuto dal centrodestra, al 48,78%. Più staccato Marco Binci, fermo all’1,09%. Il distacco. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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