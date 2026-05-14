Senigallia Romano e Olivetti al confronto | i temi per il futuro

A Senigallia si svolge un confronto tra rappresentanti di diverse aree, tra cui Romano e Olivetti, per discutere delle questioni principali che riguardano la città. Tra gli argomenti al centro del dibattito ci sono i metodi per garantire la sicurezza dei ponti sul fiume Misa e le strategie possibili per prolungare l’attività turistica durante tutto l’anno. Sono state poste domande specifiche su queste tematiche, senza ancora ricevere risposte definitive.

? Domande chiave Come risolveranno il problema della sicurezza dei ponti sul fiume Misa? Quali strategie proporranno per rendere il turismo attivo tutto l'anno? Come gestiranno la carenza di parcheggi e la viabilità urbana? Chi garantirà servizi sanitari efficienti per le famiglie senigallesi??? In Breve Confronto Romano e Olivetti in streaming su Facebook alle ore 21:00 del 14 maggio. Intervista dedicata a Marco Binci prevista prima delle elezioni del 22 maggio. Partecipazione tramite emai .🔗 Leggi su Ameve.eu

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