A Senigallia, dopo uno spoglio molto serrato, è stato riconfermato sindaco il candidato uscente con il 51,74% dei voti. La vittoria ha confermato il mantenimento del centrodestra al governo della città. Un rappresentante del Partito Democratico ha commentato che la città ha ormai cambiato pelle. La comunicazione dei risultati è avvenuta al termine di una giornata di scrutinio intenso.

SENIGALLIA - A Senigallia il verdetto è arrivato al termine di uno spoglio serrato: il sindaco uscente Massimo Olivetti viene confermato alla guida della città e conquista il secondo mandato, consolidando la continuità amministrativa del centrodestra con 12.033 preferenze pari al 51,74 dei voti. Una vittoria maturata al termine di una sfida molto combattuta che ha visto il centrosinistra fermarsi a poca distanza, senza riuscire a ribaltare l’esito finale. «Siamo sempre stati vicini ai cittadini - le prime parole dopo la conferma dell'elezione - Hanno fatto la differenza i voti delle zone alluvionate, abbiamo visto di tutto in questi 5 anni: è stato riconosciuto il nostro lavoro». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Senigallia resta al centrodestra, Olivetti sindaco bis con il 51,74%. Romano (Pd): «La città ha ormai cambiato pelle»

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