A Senigallia, il sindaco uscente Massimo Olivetti è stato riconfermato con il risultato di uno spoglio serrato. La città resta sotto il controllo del centrodestra. Il candidato del centrosinistra, Romano, ha commentato che la città ha ormai cambiato pelle. La vittoria di Olivetti è arrivata al termine delle operazioni di scrutinio, che si sono concluse con il suo successo. Nessun dato ufficiale è stato ancora reso noto sui numeri esatti delle preferenze.

SENIGALLIA - A Senigallia il verdetto è arrivato al termine di uno spoglio serrato: il sindaco uscente Massimo Olivetti viene confermato alla guida della città e conquista il secondo mandato, consolidando la continuità amministrativa del centrodestra. Una vittoria maturata al termine di una sfida molto combattuta che ha visto il centrosinistra fermarsi a poca distanza, senza riuscire a ribaltare l’esito finale. «Siamo sempre stati vicini ai cittadini - le prime parole dopo la conferma dell'elezione - Hanno fatto la differenza i voti delle zone alluvionate, abbiamo visto di tutto in questi 5 anni: è stato riconosciuto il nostro lavoro».... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Senigallia resta al centrodestra, Olivetti sindaco bis. Romano (Pd): «La città ha ormai cambiato pelle»

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