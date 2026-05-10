Senigallia 2020 | Olivetti vince al ballottaggio con il 51,1%

A Senigallia nel 2020, Olivetti ha ottenuto il 51,1% dei voti al ballottaggio, vincendo così le elezioni comunali. La sua vittoria è arrivata dopo aver superato uno svantaggio nel primo turno. Tra il primo e il secondo scrutinio, si è registrato un calo significativo degli elettori che sono andati alle urne, con una diminuzione dell’affluenza. Sono stati analizzati i risultati per capire come Olivetti abbia cambiato le sorti della competizione.

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? Punti chiave Come ha fatto Olivetti a ribaltare lo svantaggio del primo turno?. Perché l'affluenza è precipitata drasticamente tra il primo e il ballottaggio?. Quali forze politiche hanno permesso il sorpasso decisivo del centrodestra?. Come gestirà il nuovo sindaco una città divisa quasi a metà?.? In Breve Affluenza calata dal 65,9% del primo turno al 52,6% al ballottaggio.. Candidati secondari Campanile, Molinelli e Battisti hanno raccolto rispettivamente 9,8%, 6,1% e 3,4%.. Volpini ha ottenuto il 48,9% dei voti contro il 51,1% di Olivetti.. Diamantini e Merli hanno registrato percentuali del 2,0% e dell'1,1%.. Massimo Olivetti ha conquistato la presidenza di Senigallia nel 2020 superando Fabrizio Volpini con il 51,1% dei voti al ballottaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia 2020: Olivetti vince al ballottaggio con il 51,1% ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Senigallia, il Ministro Mazzi sostiene Olivetti: focus sul turismo? Cosa scoprirai Come cambierà il lavoro stagionale con le nuove strategie proposte? Chi parteciperà al tavolo con il Ministro per decidere il... Senigallia, Olivetti sfida il presente: un nuovo piano per la città? Cosa sapere Alessandra Olivetti si candida con il Partito Democratico per le comunali di Senigallia 2026.