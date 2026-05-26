Sempre aperti a donare a Terni centoquindici pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà

A Terni, tre organizzazioni hanno distribuito 115 pasti caldi ogni settimana a persone in difficoltà. La sesta edizione del progetto “Sempre aperti a donare” coinvolge un fast food, un’associazione per i bambini malati e una banca alimentare. Oltre ai pasti, sono stati consegnati momenti di sollievo e un sorriso a chi si trova in condizioni di fragilità. L’iniziativa si ripete da anni, con l’obiettivo di aiutare chi ha bisogno.

La sesta edizione di “Sempre aperti a donare” arriva a Terni, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e associazione Banco alimentare dell’Umbria odv donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. In città sono 115 i pasti caldi donati a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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