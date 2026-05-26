Sempre aperti a donare a Terni centoquindici pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà

Da ternitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Terni, tre organizzazioni hanno distribuito 115 pasti caldi ogni settimana a persone in difficoltà. La sesta edizione del progetto “Sempre aperti a donare” coinvolge un fast food, un’associazione per i bambini malati e una banca alimentare. Oltre ai pasti, sono stati consegnati momenti di sollievo e un sorriso a chi si trova in condizioni di fragilità. L’iniziativa si ripete da anni, con l’obiettivo di aiutare chi ha bisogno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La sesta edizione di “Sempre aperti a donare” arriva a Terni, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e associazione Banco alimentare dell’Umbria odv donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. In città sono 115 i pasti caldi donati a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Riparte "Sempre pronti a donare". Donati 50 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltàLa sesta edizione di “Sempre pronti a donare” è iniziata a Sansepolcro, coinvolgendo McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia Ets e Banco Alimentare...

McDonald’s insieme a Banco Alimentare donano 210 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltàA Catania, la sesta edizione di Sempre aperti a donare coinvolge McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia e Banco Alimentare della Sicilia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web