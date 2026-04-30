McDonald’s insieme a Banco Alimentare donano 210 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà

A Catania, la sesta edizione di Sempre aperti a donare coinvolge McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia e Banco Alimentare della Sicilia. Ogni settimana vengono distribuiti circa 210 pasti caldi a persone in difficoltà, offrendo loro anche un momento di vicinanza. La collaborazione tra le tre realtà mira a fornire sostegno concreto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Catania, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia Ets e Banco Alimentare della Sicilia OdV donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. Nelle scorse settimane, sono stati 210 i pasti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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