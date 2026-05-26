Sempre aperti a donare | a Borgomanero McDonald’s offre 50 pasti caldi a settimana alle famiglie fragili

Da novaratoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Riparte anche in provincia di Novara "Sempre aperti a donare", l'iniziativa solidale nata nel 2020 per dare conforto alle persone più fragili e sostenere le comunità locali. Il progetto, arrivato alla sua sesta edizione, vede collaborare McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia Ets e il Banco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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