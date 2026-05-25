La difesa ha dichiarato che i soliloqui intercettati non costituiscono confessioni. Ha inoltre affermato che l’impronta lasciata dall’assassino di una giovane donna non corrisponde al suo piede, mentre la traccia palmare numero 33 non è attribuibile all’indagato. Queste risultanze sono state presentate nel corso di un procedimento giudiziario in cui si stanno analizzando prove e testimonianze. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto alcuni anni fa, ancora senza un colpevole ufficiale.

I soliloqui intercettati non sono confessioni, l'impronta lasciata dall'assassino di Chiara Poggi non è compatibile con il suo piede e la traccia palmare numero 33 non è a lui riconducibile. Sono le conclusioni delle consulenze depositate oggi dalla difesa di Andrea Sempio, il 38enne indagato per il delitto di Garlasco, per smontare l'ipotesi accusatoria della Procura di Pavia. Insieme alle consulenze tecniche, i legali hanno depositato una memoria con allegati una serie di file audio, per contestualizzare i monologhi intercettati. Sono state consegnate tutte le consulenze annunciate tranne una, quella sulla personalità dell'indagato, nei cui confronti lo scorso 7 maggio è stata chiusa l'inchiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Garlasco, la difesa: "I soliloqui di Sempio non sono delle confessioni"

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Garlasco: i soliloqui di Sempio - Storie italiane 13/05/2026

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