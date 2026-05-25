Gli avvocati di Sempio hanno dichiarato che i suoi soliloqui non costituiscono confessioni, spiegando che l’impronta della scarpa trovata sulla scena del crimine non appartiene al loro assistito. La difesa ha inoltre affermato che i soliloqui sono semplici monologhi e non indicano un'ammissione di colpevolezza. La posizione legale si basa su tre motivi specifici, tra cui l’assenza di collegamenti diretti tra Sempio e l’impronta.

Garlasco (Pavia) – I soliloqui di Andrea Sempio non possono in alcun modo essere interpretati come confessioni per tre ordini di motivi, secondo il suo legale Liborio Cataliotti che li ha elencati. https:www.ilgiorno.itvideodelitto-di-garlasco-la-difesa-di-andrea-sempio-deposita-5-consulenze-aupwrcvu I soliloqui. "Il primo - ha osservato l'avvocato del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi - è che il primo soliloquio del 14 aprile 2025 è accompagnato dall'affermazione all'indirizzo di una sua amica: 'Qui ci ascoltano, cioè siamo intercettati'". "Secondo, non ci sono elementi di novità rispetto a quello che era il dibattito sui social forum. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, le ‘verità’ dei legali di Sempio: “Impronta della scarpa non è sua e i soliloqui non sono confessioni: ecco perché”

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Garlasco, chiuse le indagini su Sempio: Ha ucciso lui Chiara Poggi

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