Aggredisce due persone; fermato cerca di strappare la pistola al carabiniere che guida la pattuglia

Durante la giornata di Pasquetta a Cattolica, un uomo di 24 anni di origini straniere ha aggredito due persone. Fermato dai carabinieri, ha tentato di strappare la pistola a uno dei militari che lo aveva bloccato. L’episodio ha creato momenti di tensione nella cittadina, con i carabinieri che sono intervenuti per gestire la situazione. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

La prontezza del militare e del collega che viaggiava sullo stesso mezzo ha evitato che la situazione potesse diventare critica Pasquetta ad alta tensione a Cattolica dove uno straniero, poi identificato per un gambiano 24enne, ha dato non poco filo da torcere ai carabinieri. Tutto è iniziato intorno alle 10.15 quando, tra le vie Fiume e Pascoli, il giovane ha iniziato a dare in escandescenza e, senza motivi apparenti, ha prima preso a calci la porta di un'abitazione per poi prendersela con un passante e un esercente che l'avevano ripreso per il comportamento al di sopra delle righe. Invece di calmarsi, il 24enne ha aggredito i due uomini per poi scappare facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Aggredisce la madre 65enne usando una pistola sparachiodi per animali: fermato un 40enne. La donna è gravissimaHa aggredito la madre 65enne puntandole contro una pistola sparachiodi di quelle utilizzate per abbattere gli animali nei mattatoi.

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