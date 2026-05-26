Sembrava tutto vero…

Da panorama.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una telefonata ha portato a un episodio di truffa. Dopo aver risposto, la vittima ha fornito dati personali e bancari a un interlocutore che si è presentato come rappresentante di un ente. Successivamente, sono stati effettuati prelievi e bonifici non autorizzati dal conto. La persona ha segnalato l’accaduto alle autorità, che stanno indagando sui movimenti finanziari sospetti. La vicenda si inserisce tra le truffe più frequenti legate a chiamate telefoniche fraudolente.

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Una telefonata, a volte, resta tale, altre diventa la porta d’ingresso in un incubo. Tutto comincia così. Chiamo un amico e lui mi liquida con voce agitata: «Ti richiamo, ho un’emergenza bancaria». Un’ora dopo lo fa davvero e mi racconta una storia che sembra scritta da uno sceneggiatore con una certa predilezione per le “ordinarie follie”. Prima arriva un SMS, apparentemente inviato dall’operatore della sua carta di credito che segnala tentativi di pagamento anomali per importi significativi. Nel messaggio compare un numero da chiamare. Lui lo chiama. Qui bisogna fermarsi subito, perché il primo errore è già avvenuto, ma non somiglia a un errore, ma a semplice buonsenso. 🔗 Leggi su Panorama.it

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SEMBRAVA TUTTO VERO... MA NON LO ERA.

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