Sembrava tutto vero…

Notizia in breve

Una telefonata ha portato a un episodio di truffa. Dopo aver risposto, la vittima ha fornito dati personali e bancari a un interlocutore che si è presentato come rappresentante di un ente. Successivamente, sono stati effettuati prelievi e bonifici non autorizzati dal conto. La persona ha segnalato l’accaduto alle autorità, che stanno indagando sui movimenti finanziari sospetti. La vicenda si inserisce tra le truffe più frequenti legate a chiamate telefoniche fraudolente.