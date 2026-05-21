Sembrava un fake AI poi Francesco Chiofalo mostra il vero tatuaggio sulla schiena ma non placa le critiche

Francesco Chiofalo, noto come influencer e personaggio pubblico, ha recentemente condiviso una foto che mostra il suo tatuaggio sulla schiena. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i follower, con alcuni che hanno commentato positivamente e altri che hanno espresso scetticismo. In passato, Chiofalo si è trovato al centro di discussioni per altre sue scelte e dichiarazioni pubbliche. La foto attuale ha riacceso le discussioni online, anche se il content creator ha deciso di mantenere il suo stile diretto.

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Francesco Chiofalo non è nuovo alle polemiche. Il content creator romano, diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, continua a far discutere non solo per le sue dichiarazioni spesso sopra le righe, ma soprattutto per gli interventi chirurgici a cui si sottopone con una frequenza che ha trasformato il suo corpo in un vero e proprio palcoscenico mediatico. L’ultima operazione, un tatuaggio istantaneo realizzato in anestesia totale, ha riacceso i riflettori su di lui, dividendo l’opinione pubblica tra chi lo sostiene e chi lo accusa di cavalcare la provocazione per puro ritorno d’immagine. Pochi. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sembrava un fake AI, poi Francesco Chiofalo mostra il vero tatuaggio sulla schiena (ma non placa le critiche) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Francesco Chiofalo mostra il tatuaggio istantaneo in anestesia totale: smentite le immagini fake, ma scoppia la polemicaFrancesco Chiofalo, content creator e personaggio televisivo noto per la sua partecipazione a Temptation Island, ha pubblicato un video sul suo... Francesco Chiofalo, l’operazione estrema per il tatuaggio istantaneo: come sta l’influencer“L’ennesima follia di Francesco Chiofalo! Il primo uomo in Italia ad aver fatto il tatuaggio istantaneo in anestesia totale”: con queste parole uno... Francesco Chiofalo prima e dopo: tutti i ritocchini estetici | Quanti interventi ho fatto? Perso il contoFrancesco Chiofalo è un influencer molto apprezzato sui social. L'uomo ha trasformato il suo corpo con diverse operazioni, perfino agli occhi. ilsussidiario.net Francesco Chiofalo mostra il tatuaggio istantaneo in anestesia totale: smentite le immagini fake, ma scoppia la polemicaFrancesco Chiofalo, content creator e personaggio televisivo noto per la sua partecipazione a Temptation ... msn.com