Sembrava un fake AI poi Francesco Chiofalo mostra il vero tatuaggio sulla schiena ma non placa le critiche
Francesco Chiofalo, noto come influencer e personaggio pubblico, ha recentemente condiviso una foto che mostra il suo tatuaggio sulla schiena. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i follower, con alcuni che hanno commentato positivamente e altri che hanno espresso scetticismo. In passato, Chiofalo si è trovato al centro di discussioni per altre sue scelte e dichiarazioni pubbliche. La foto attuale ha riacceso le discussioni online, anche se il content creator ha deciso di mantenere il suo stile diretto.
Francesco Chiofalo non è nuovo alle polemiche. Il content creator romano, diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, continua a far discutere non solo per le sue dichiarazioni spesso sopra le righe, ma soprattutto per gli interventi chirurgici a cui si sottopone con una frequenza che ha trasformato il suo corpo in un vero e proprio palcoscenico mediatico. L’ultima operazione, un tatuaggio istantaneo realizzato in anestesia totale, ha riacceso i riflettori su di lui, dividendo l’opinione pubblica tra chi lo sostiene e chi lo accusa di cavalcare la provocazione per puro ritorno d’immagine. Pochi. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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