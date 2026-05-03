A Napoli sembrava tutto definito, ma le cose sono cambiate all’improvviso. Jens Cajuste, che si pensava avrebbe fatto ritorno all’Ipswich Town dopo la promozione in Premier League, non tornerà automaticamente. La decisione ha sorpreso gli addetti ai lavori, creando incertezza sul suo futuro. La situazione attuale rende difficile prevedere quale sarà il suo prossimo passo.

Jens Cajuste non tornerà automaticamente all’Ipswich Town nonostante la promozione in Premier League. Il centrocampista svedese rimane in bilico tra la permanenza inglese e un possibile ritorno a Napoli, perché l’obbligo di riscatto della squadra britannica non si è attivato. Cajuste: le clausole nascoste del prestito all’Ipswich. La promozione del club in Premier League ha generato confusione intorno al futuro del giocatore. Come rivela Fabrizio Romano, nel contratto esiste una clausola di riscatto automatico legato alla promozione, ma il meccanismo è più complesso. Servono tre condizioni contemporanee: la promozione (verificata), il 50% delle presenze e un determinato minutaggio.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, sembrava fatta ma ora cambia tutto: la situazione

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