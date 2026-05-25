Belen Rodriguez non parteciperà alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi, mentre è stato annunciato l’arrivo di un nuovo concorrente. La trasmissione, trasmessa prima su Rai2 e ora su Canale 5, sta tentando di rilanciarsi dopo edizioni difficili, modificando il formato e la conduzione. Non ci sono ancora conferme sulla presenza di altri personaggi o sul possibile ritorno di altri programmi collegati.

Isola dei Famosi o dei colpi di scena. ll reality, nato su Rai2 e poi traslocato su Canale 5, cerca di risorgere dopo edizioni non facili cambiando format e conduzione. Come già scritto la nuova Isola, in onda in autunno sulla rete ammiraglia Mediaset, sarà registrata nelle Filippine tra giugno e luglio. Niente quindi studio e dirette. Alla conduzione pareva certa la showgirl argentina Belen Rodriguez ma, riferisce il settimanale Chi, il suo nome sarebbe saltato nelle ultime ore. C’è un’altra vip pronta. Parliamo di Selvaggia Lucarelli che secondo Chi è tra i nomi più accreditati per condurre l’Isola dei Famosi 2026. Primo concorrente ufficioso è Francesco Chiofalo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ISOLA DEI FAMOSI: SALTA BELEN, ARRIVA LUCARELLI. ADDIO BALLANDO CON LE STELLE?

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Rivoluzione in arrivo per l'Isola dei famosi: possibile sfida tra Belen e Stefano De Martino

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