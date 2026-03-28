Selvaggia Lucarelli non prenderà parte alla prossima stagione di Ballando con le Stelle. La Rai non ha ancora comunicato ufficialmente la sua assenza, ma si fa il nome di Barbara d’Urso come possibile sostituta. La produzione ha scelto di non commentare le speculazioni, lasciando aperto il possibile cambio nel cast della giuria.

Selvaggia Lucarelli potrebbe non tornare in giuria a Ballando con le Stelle. Il gossip indica Barbara d’Urso come sostituta: tutto quello che sappiamo. Il mondo della televisione italiana non smette mai di sorprendere. Mentre il pubblico di Rai1 attende con ansia la nuova edizione di Ballando con le Stelle, dietro le quinte si starebbe consumando uno dei ribaltoni più clamorosi degli ultimi anni: Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare definitivamente la giuria dello show condotto da Milly Carlucci. E al suo posto? Nientemeno che Barbara d’Urso. Selvaggia Lucarelli tra Mediaset e Rai: il contratto che cambia tutto. La situazione è più complessa di quanto sembri. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando con le Stelle: La sostituta fa scalpore

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