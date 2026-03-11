Dopo Selvaggia Lucarelli un’altra vip vuole Sal Da Vinci al suo matrimonio | il suo nome vi sorprenderà!

Un’altra celebrità ha deciso di invitare Sal Da Vinci al suo matrimonio, seguendo l’esempio di Selvaggia Lucarelli. Negli ultimi tempi, il cantante è stato scelto da diverse personalità per partecipare a feste ed eventi di rilievo. La notizia ha suscitato sorpresa tra i fan, dato che il suo nome non era previsto tra i più chiacchierati della scena.

Negli ultimi tempi Sal Da Vinci è diventato, quasi senza volerlo, uno dei cantanti più desiderati per animare feste ed eventi importanti. Il suo nome circola sempre più spesso quando si parla di matrimoni vip, complice il grande affetto che il pubblico continua a dimostrargli e il suo repertorio capace di emozionare generazioni diverse. Dopo che anche Selvaggia Lucarelli aveva scherzato sulla possibilità di averlo come ospite musicale nel giorno delle sue nozze, nelle ultime ore è emerso un altro nome molto noto dello spettacolo italiano che avrebbe espresso lo stesso desiderio. Una rivelazione che ha sorpreso molti e che arriva direttamente dalla protagonista interessata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

