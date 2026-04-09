Durante una puntata del Grande Fratello VIP, Antonella Elia ha avuto una crisi nervosa dopo aver imitato Alessandra Mussolini. La scena si è conclusa con caos e urla, creando un momento di forte tensione tra le due. La trasmissione ha mostrato un clima particolarmente acceso tra i partecipanti, con scene di scontro e reazioni intense. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

Una serata particolarmente tesa al Grande Fratello VIP ha visto protagoniste Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Le due concorrenti sono state già al centro di diversi contrasti nelle settimane precedenti. Dopo un periodo iniziale di convivenza più distesa, il rapporto tra le due showgirl si è progressivamente deteriorato fino ad arrivare a un nuovo confronto acceso, che ha coinvolto anche gli altri inquilini della Casa. Quando finisce il GF VIP 2026 GF VIP, Alessandra Mussolini e Antonella Elia: dal rapporto iniziale alla rottura. All’inizio dell’esperienza nel reality Mediaset, Antonella Elia e Alessandra Mussolini avevano instaurato un rapporto sereno. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF VIP, Antonella Elia ha una crisi dopo l’imitazione di Alessandra Mussolini: caos e urla

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Come si sa Antonella punta tutto sull’apparenza. L’apparenza. #GFVIP #AntonellaElia x.com