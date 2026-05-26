Sei mai entrato alla FAO? Ora è possibile ed è gratuito | come visitare i giardini e l’immenso patrimonio custodito
Ora è possibile visitare gratuitamente i giardini e il patrimonio della FAO, l’organizzazione delle Nazioni Unite dedicata all’alimentazione e all’agricoltura, situata nel centro di Roma. La visita include l’accesso ai giardini e alle aree custodite dall’ente, solitamente riservate a delegati e rappresentanti. La possibilità di entrare è aperta al pubblico e non richiede prenotazioni, offrendo l’opportunità di conoscere gli spazi e le attività dell’organizzazione.
Entrare alla FAO, nel cuore di Roma, non è più soltanto un privilegio riservato a delegati, diplomatici e addetti ai lavori: oggi è possibile varcare gratuitamente la soglia della storica sede delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, visitando i giardini e scoprendo un patrimonio immenso fatto di arte, memoria, culture del mondo e spazi normalmente poco accessibili (con addirittura l’ingresso gratuito ). LEGGI ANCHE: Pantere, leopardi e artigianato italiano: il mondo animalier di Giovanni Raspini in mostra FAO MuNe, il museo con ingresso gratuito dentro la sede ONU di Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La novità si chiama FAO MuNe, Food and Agriculture Museum & Network, il museo inaugurato nel 2025 in occasione degli 80 anni della FAO. 🔗 Leggi su Funweek.it
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