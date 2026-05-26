Sei mai entrato alla FAO? Ora è possibile ed è gratuito | come visitare i giardini e l’immenso patrimonio custodito

Notizia in breve

Ora è possibile visitare gratuitamente i giardini e il patrimonio della FAO, l’organizzazione delle Nazioni Unite dedicata all’alimentazione e all’agricoltura, situata nel centro di Roma. La visita include l’accesso ai giardini e alle aree custodite dall’ente, solitamente riservate a delegati e rappresentanti. La possibilità di entrare è aperta al pubblico e non richiede prenotazioni, offrendo l’opportunità di conoscere gli spazi e le attività dell’organizzazione.