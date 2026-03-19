Riapre Villa Carlotta | dal 20 marzo sarà possibile visitare i giardini incantati sul Lago di Como

Dal 20 marzo, Villa Carlotta riapre le sue porte al pubblico, offrendo la possibilità di visitare i giardini situati sul Lago di Como. La dimora storica torna ad essere accessibile dopo la chiusura invernale, permettendo ai visitatori di immergersi nei paesaggi curati e nelle aree verdi che la circondano. La riapertura segna l’inizio della stagione primaverile nella zona.

Con l'inizio della primavera riapre Villa Carlotta, una dimora storica sul Lago di Como famosa per i suoi giardini incantati: ecco la sua storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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