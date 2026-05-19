Giornata nazionale delle dimore storiche | i sei gioielli del patrimonio culturale da visitare
Domenica 24 maggio si celebra la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento che permette al pubblico di visitare luoghi di grande valore storico e architettonico di solito chiusi al pubblico. In questa occasione, vengono aperti sei edifici che rappresentano alcuni dei principali esempi del patrimonio culturale locale. La giornata offre l’opportunità di esplorare ambienti che conservano testimonianze di epoche passate e di apprezzare il restauro e la conservazione di questi siti.
Domenica 24 maggio torna la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un’occasione per scoprire da vicino luoghi solitamente poco accessibili e attraversare secoli di storia, arte e architettura del territorio. Nell’Area Metropolitana di Bologna il programma prevede aperture gratuite di grande. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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La Giornata Nazionale delle Dimore storiche è un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza. ' https://www.balarm.it/tYPC facebook
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