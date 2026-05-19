Giornata nazionale delle dimore storiche | i sei gioielli del patrimonio culturale da visitare

Domenica 24 maggio si celebra la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento che permette al pubblico di visitare luoghi di grande valore storico e architettonico di solito chiusi al pubblico. In questa occasione, vengono aperti sei edifici che rappresentano alcuni dei principali esempi del patrimonio culturale locale. La giornata offre l’opportunità di esplorare ambienti che conservano testimonianze di epoche passate e di apprezzare il restauro e la conservazione di questi siti.

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