Sei anoressica a causa del vaccino | la brutale violenza poi l' intervento Come sta la 36enne picchiata dal padre

Una donna di 36 anni è stata brutalmente picchiata dal padre durante un violento episodio scoppiato a causa delle sue convinzioni sul vaccino anti-Covid. La lite è degenerata fino a ridurre la vittima in fin di vita. Dopo l'aggressione, è intervenuto il personale medico per soccorrerla. La donna, affetta da anoressia, ha subito gravi lesioni ed è attualmente sotto cure ospedaliere. La vicenda ha suscitato attenzione per la violenza familiare e le tensioni legate alle teorie sui vaccini.

Ha picchiato la figlia fino a ridurla in fin di vita al termine di una lite nata anche dalle sue convinzioni complottiste sul vaccino anti-Covid. Emergono nuovi dettagli sul caso del 58enne arrestato dai carabinieri a Forio d'Ischia con l'accusa di tentato omicidio. La vittima, la figlia di 36. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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