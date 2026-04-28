Un ragazzino di dodici anni ha chiamato i carabinieri dopo aver assistito a un'aggressione in casa nei confronti della madre da parte del padre. L’episodio non è il primo segnalato ai carabinieri nei confronti dell’uomo. Dopo aver tentato di soccorrere la madre, il bambino si è nascosto sotto il letto e ha chiamato le forze dell’ordine. La vicenda si è svolta nel Salento.

Ha assistito all’ennesima aggressione in casa e, dopo aver tentato di aiutare la madre, ha trovato il modo di chiedere aiuto. Un bambino di 12 anni ha chiamato il numero di emergenza dei carabinieri, consentendo l’intervento dei militari e interrompendo una situazione che rischiava di degenerare. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Copertino, in provincia di Lecce. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si sarebbe nascosto sotto il letto mentre il padre aggrediva la madre, riuscendo comunque a contattare i soccorsi e a spiegare quanto stava accadendo. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo si trovava ancora nell’abitazione e aveva con sé il telefono della donna, sottratto poco prima durante l’aggressione.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Salento: la madre picchiata dal padre, dodicenne si nasconde sotto il letto e chiama i carabinieri Non la prima denuncia nei confronti dell'uomo

Notizie correlate

Si nasconde sotto il letto e fa arrestare il padre, il coraggio di un 12enne che salva la madre: «Pronto, papà picchia la mamma»A trovare il coraggio di far fermare il padre violento è stato il figlio di 12 anni, che dopo l’ennesima aggressione contro la madre ha afferrato il...

Salento, bimbo chiama i carabinieri: «Venite, papà sta picchiando la mamma». La telefonata nascosto sotto il lettoSi nasconde sotto il letto con il telefono e chiama i carabinieri: «Papà picchia la mamma».

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Salento: la madre picchiata dal padre, dodicenne si nasconde sotto il letto e chiama i carabinieri; Salento, papà picchia la mamma: bimbo di 12 anni nascosto sotto il letto chiama i carabinieri. Così evita una tragedia; Bambino chiama i carabinieri e salva la madre da un’aggressione; Maltrattamenti, stalking ed un Carabiniere colpito da un pugno: tre arresti nel Salento.

Montagna Spaccata #LidoConchiglie #Gallipoli #Salento - facebook.com facebook

#Gallipoli Momenti di paura su un’imbarcazione, durante una battuta di pesca. Un grosso squalo mako, conosciuto anche come squalo tonno, con una vistosa ferita, ha urtato una barca con forza. È il secondo avvistamento nel mare del Salento. x.com