Una discussione tra una donna e il suo fidanzato, scoppiata per motivi semplici, si è conclusa con l'aggressione fisica nella serata di ieri a Sessa Aurunca. La donna, di 36 anni, è stata colpita durante il diverbio. La lite si è verificata in un'area pubblica e ha portato alla chiamata delle forze dell’ordine.

Una lite tra fidanzati, nata per motivi banali, è degenerata in un’aggressione nella tarda serata di ieri. I Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un uomo di 32 anni per aver percosso la compagna, una 36enne residente nella stessa zona. Secondo la ricostruzione dei militari, la discussione è sfociata in violenza. La vittima si è recata autonomamente presso l’ospedale San Rocco, dove è stata presa in carico dai sanitari. La donna è attualmente ricoverata in osservazione: le sue condizioni non destano preoccupazione, ma sono in corso ulteriori accertamenti sulle lesioni riportate. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere è stata informata dell’accaduto e ha avviato gli accertamenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Lite degenera nel sangue a Sessa Aurunca: 36enne picchiata dal fidanzato

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