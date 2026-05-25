A Venezia, alle urne si è recato il 41,7% degli aventi diritto. In tutta la regione Veneto, l’affluenza ha registrato una diminuzione di circa sette punti rispetto alle precedenti consultazioni, superando di molto il calo medio italiano. La giornata si è svolta con temperature fino a 30 gradi, portando un clima estivo che ha accompagnato le ore di voto. La partecipazione si è conclusa in modo più contenuto rispetto alle passate consultazioni.

VENEZIA - Una domenica da estate, sole tutto il giorno e picchi di 30 gradi. Al termine di una giornata così, ieri sera non poteva stupire la rilevazione dell'affluenza media in Veneto, per le elezioni a cui fino alle 15 di oggi sono chiamati 520.000 elettori per la scelta di 51 sindaci e la composizione di altrettanti Consigli comunali: alle 23 risultava aver votato il 41,87% degli aventi diritto, cioè 7 punti in meno rispetto al 48,89% del 20 settembre 2020. Un calo visibile pure a Venezia, città su cui sono puntati i riflettori della politica anche nazionale, trattandosi dell'unico capoluogo di regione coinvolto da questa tornata, per cui al di là degli aspetti amministrativi locali il voto viene considerato dagli analisti come un test per misurare la forza attuale delle coalizioni di centrodestra e di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Elezioni, affluenza in calo: a Venezia ha votato il 41,7%. In Veneto flessione di 7 punti, più elevata della media italiana

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