Segnalazione grave disservizio | centro storico di Arezzo isolato da internet da giorni

Da arezzonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da giorni, il centro storico di Arezzo è isolato da internet, creando gravi disagi a residenti, commercianti e professionisti. La connessione è completamente interrotta, impedendo l’uso di servizi online e comunicazioni. La situazione si protrae senza interventi risolutivi e riguarda una vasta area del centro cittadino. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora fornita sulle cause o sui tempi di riparazione. La mancanza di connessione influisce anche sulle attività commerciali e sui servizi essenziali.

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Alla cortese attenzione della Redazione di Arezzo Notizie Vi scrivo per segnalare una situazione di grave disagio che sta colpendo residenti, commercianti e professionisti di una larga parte del centro storico di Arezzo. Da martedì scorso, infatti, un intero quadrante della città è completamente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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