Grave disservizio nell’accesso all’archivio comunale di Arezzo | i professionisti lasciati soli cittadini penalizzati

L’accesso all’archivio comunale di Arezzo ha causato disagi significativi ai professionisti e ai cittadini. L’Ordine degli Architetti della provincia ha segnalato una situazione che si protrae da tempo senza risposte concrete. Le difficoltà nel consultare i documenti amministrativi hanno creato problemi pratici e rallentamenti nelle attività professionali e nelle operazioni di pubblica utilità.

Arezzo, 30 marzo 2026 – L ’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Arezzo denuncia c on estrema fermezza una situazione ormai divenuta inaccettabile e lesiva non solo della dignità professionale dei colleghi, ma anche dei diritti dei cittadini. Da anni ormai, l’accesso all’archivio delle pratiche edilizie presso il Comune di Arezzo risulta gravemente compromesso da modalità organizzative del tutto inadeguate: gli appuntamenti vengono fissati con tempi di attesa superiori ai tre mesi, rendendo di fatto impossibile qualsiasi attività professionale che richieda verifiche documentali serie e tempestive. Non solo: la modalità di accesso... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grave disservizio nell’accesso all’archivio comunale di Arezzo: i professionisti lasciati soli, cittadini penalizzati Articoli correlati "Torrenti pericolosi, cittadini lasciati soli": Pisano lancia l’allarmeIl capogruppo di Polistena Futura denuncia la mancata sicurezza degli argini e chiede interventi immediati per proteggere il territorio e le... Lupi, Vicari (FdI) incalza la Provincia: "Manca una strategia, agricoltori e cittadini lasciati soli"Negli ultimi mesi, soprattutto nell’area di Roncalceci, diversi cittadini hanno segnalato la presenza sempre più frequente di lupi vicino alle... Altri aggiornamenti su Grave disservizio Discussioni sull' argomento Sos medici di famiglia. La denuncia di una donna: Un mese senza dottore. E l’Asl non risponde; Ospedale di Polistena, Valensise e Conia: ‘Sospese le prenotazioni al CUP. Grave disservizio’; Polistena, sospese le prenotazioni delle prestazioni sanitarie al Cup. Grave disservizio nell’accesso all’archivio comunale di Arezzo: i professionisti lasciati soli, cittadini penalizzatiArezzo, 30 marzo 2026 – L’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Arezzo denuncia con estrema fermezza una situazione ormai divenuta inaccettabile e lesiva non solo della dignità professiona ... lanazione.it Ufficio di Pieve del Grappa Sarà quasi un anno che la cassa continua è guasta Un disservizio grave per il cittadino Quanti mesi per la riparazioni, quante operazioni perse e rotture di balle, mai nessuno ha mandato messaggi minacci - facebook.com facebook