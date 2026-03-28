A Genova, un giovane membro dell'equipaggio di uno yacht è stato aggredito nel centro storico da alcuni sconosciuti. Gli aggressori lo hanno circondato, utilizzando spray al peperoncino per immobilizzarlo e poi lo hanno picchiato. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta conducendo le indagini per identificare gli aggressori.

Ancora un episodio di violenza per le notti genovesi nel centro storico. Un ragazzo di 24 anni di nazionalità sudafricana è stato ricoverato in gravi condizioni a seguito di un pestaggio subito nei pressi di piazza delle Erbe, luogo cuore della movida genovese. L’episodio si sarebbe verificato tra le due e le tre di notte. Secondo quanto raccontato dai soccorritori, la vittima, parte di un equipaggio di uno yacht ormeggiato al Porto Antico, era nei vicoli con un collega quando è stato accerchiato da alcune persone che lo hanno prima stordito con dello spray urticante per poi colpirlo con una spranga. Chiaro lo scopo della rapina. Diverse le chiamate di soccorso partite nell’immediatezza ma il ferito, alla vista delle ambulanze, nonostante le ferite è scappato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, membro dell'equipaggio di uno yacht preso a sprangate nel centro storico da una banda di rapinatori, grave all'ospedale

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