Sedici paesi dell’Unione europea, tra cui l’Italia, hanno concordato di aumentare i fondi destinati alla coesione e alla politica agricola comune, riducendo i vincoli imposti da Bruxelles sul bilancio. La decisione riguarda il budget pluriennale dell’UE e mira a rafforzare il sostegno alle regioni meno sviluppate e all’agricoltura. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ottenere l’approvazione prima della fine dell’anno.

Milano, 26 maggio 2026 – Sedici Paesi dell’Unione europea, tra cui l’Italia, fanno fronte comune contro alcuni elementi chiave della proposta della Commissione per il prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034, chiedendo maggiori risorse per politica di coesione e agricoltura e un ruolo più forte degli Stati membri nella gestione dei fondi. La presa di posizione arriva alla vigilia del Consiglio Affari Generali, dove il futuro bilancio europeo sarà tra i principali temi in discussione. Nella dichiarazione congiunta dei cosiddetti Friends of Cohesion – Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Croazia, Ungheria, Italia,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sedici Paesi UE fanno fronte comune sul bilancio: più fondi a coesione e Pac, meno vincoli da Bruxelles

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