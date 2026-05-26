Sedici Paesi UE fanno fronte comune sul bilancio | più fondi a coesione e Pac meno vincoli da Bruxelles

Da quotidiano.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sedici paesi dell’Unione europea, tra cui l’Italia, hanno concordato di aumentare i fondi destinati alla coesione e alla politica agricola comune, riducendo i vincoli imposti da Bruxelles sul bilancio. La decisione riguarda il budget pluriennale dell’UE e mira a rafforzare il sostegno alle regioni meno sviluppate e all’agricoltura. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ottenere l’approvazione prima della fine dell’anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 26 maggio 2026 – Sedici Paesi dell’Unione europea, tra cui l’Italia, fanno fronte comune contro alcuni elementi chiave della proposta della Commissione per il prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034, chiedendo maggiori risorse per politica di coesione e agricoltura e un ruolo più forte degli Stati membri nella gestione dei fondi. La presa di posizione arriva alla vigilia del Consiglio Affari Generali, dove il futuro bilancio europeo sarà tra i principali temi in discussione. Nella dichiarazione congiunta dei cosiddetti Friends of Cohesion – Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Croazia, Ungheria, Italia,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sedici paesi ue fanno fronte comune sul bilancio pi249 fondi a coesione e pac meno vincoli da bruxelles
© Quotidiano.net - Sedici Paesi UE fanno fronte comune sul bilancio: più fondi a coesione e Pac, meno vincoli da Bruxelles
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Franchino Lascia il Web 1000 Video Eliminati e il Lungo Sfogo in Live | RUVIDO 321

Video Franchino Lascia il Web? 1000 Video Eliminati e il Lungo Sfogo in Live | RUVIDO 321

Notizie e thread social correlati

Fondi Ue: a Bruxelles incontro su politiche di coesione, informazione europea, media e territoriA Bruxelles si è svolto un incontro dedicato ai fondi europei, con focus sulle politiche di coesione, l'informazione europea, i media e i territori.

Fondi Ue, le Regioni in allarme: a Bruxelles si pensa di smontare la ‘casa’ della coesioneLe Regioni italiane sono in allarme a causa di una comunicazione proveniente da Bruxelles che riguarda i fondi europei destinati alla coesione.

Argomenti più discussi: Sedici Paesi: 'Garantire risorse alla Coesione e alla Pac nel bilancio Ue'; Stretto di Hormuz: Paesi europei trattano con Teheran per far passare le navi; Iran:colloqui con Ue su transito Hormuz. Pezeshkian scrive a Papa: nazioni contrastino richieste Usa; Il Cremlino colpisce l’Ucraina, l’Ue condanna - e accetta il fatto compiuto.

Sedici Paesi, 'garantire risorse alla Coesione e alla Pac nel bilancio Ue'Il prossimo Quadrio finanziario pluriennale (Qfp) dovrà continuare a garantire risorse sufficienti per le politiche derivanti dagli obblighi previsti dai trattati, quali la politica di coesione, la p ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web