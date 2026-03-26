Fondi Ue | a Bruxelles incontro su politiche di coesione informazione europea media e territori

A Bruxelles si è svolto un incontro dedicato ai fondi europei, con focus sulle politiche di coesione, l'informazione europea, i media e i territori. Durante l'appuntamento si è discusso delle diverse modalità di comunicazione dell’Unione europea, considerando sia il punto di vista dei giornalisti e dei comunicatori pubblici che delle regioni impegnate nelle realtà locali. La discussione ha coinvolto rappresentanti di vari stakeholder europei.

La narrazione dell’Unione europea da due prospettive diverse: quella di giornalisti e comunicatori pubblici che vivono nella "capitale" Ue e quella delle regioni che lavorano sulle realtà locali. Se ne è discusso al seminario "Raccontare la politica di coesione e i progetti europei: il ruolo dei media nei territori", che si è svolto oggi nell’ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana, su iniziativa del dipartimento Programmazione della Presidenza. L’incontro, organizzato nell’ambito del visiting tour rivolto ai vincitori della terza edizione del premio giornalistico "Fesr Sicilia: l’Europa si racconta", ha coinvolto inoltre cronisti, funzionari Ue, esperti ed esponenti delle regioni italiane, in un dialogo sull’importanza del sistema mediatico nel favorire la consapevolezza dei cittadini in materia di fondi europei e territori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Fondi Ue: a Bruxelles incontro su politiche di coesione, informazione europea, media e territori Articoli correlati Leggi anche: Missione a Bruxelles: la Toscana in pressing sui vertici Ue per blindare i Fondi di coesione Leggi anche: Ue, Meloni: su fondi coesione ottenuto risultato molto significativo Una raccolta di contenuti su Fondi Ue a Bruxelles incontro su... Temi più discussi: Seminario a Bruxelles il 26 marzo: focus sull'informazione europea; Fontana a Bruxelles: governance fondi UE, più voce alle Regioni; Horizon Europe, in piazza a Bruxelles contro i fondi Ue a Israele; Stop accordo UE-Israele e a sua partecipazione ad Horizon. Fondi Ue: a Bruxelles l’incontro nella sede della Regione Siciliana su politiche di coesione, informazione europea, media e territoriLa narrazione dell'Unione europea da due prospettive diverse: quella di giornalisti e comunicatori pubblici che vivono nella capitale Ue e quella delle regioni che lavorano sulle realtà locali ... ilsicilia.it BRUXELLES. PRESIDENTE FONTANA INCONTRA VICEPRESIDENTE FITTO: REGIONI SIANO PROTAGONISTE DELLA GESTIONE DEI FONDI UE, NO A MODELLO DI GOVERNANCE ...(mi-lorenteggio.com) Bruxelles, 25 marzo 2026 – La proposta della Commissione Europea sul Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034 nella sua formulazione attuale va nella direzione sbagliata. Il ruol ... mi-lorenteggio.com Bonifica del parco Libero Grassi a rischio Alongi: "I fondi non andranno persi, fine dei lavori a maggio 2027". Leggi su https://cityne.ws/zeHod - facebook.com facebook L’Università di Torino apre una raccolta fondi per salvare l’ermellino x.com