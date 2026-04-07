A Messina, si apre una nuova fase di trasformazione urbana con investimenti che superano i 395 milioni di euro. La presentazione ufficiale dell’insieme di progetti è avvenuta nella galleria Vittorio Emanuele, alla presenza di figure istituzionali locali. In questa occasione sono stati illustrati i piani di rinnovo e sviluppo della città, con interventi mirati a modificare il volto della zona urbana.

Cateno De Luca, Federico Basile e Salvatore Mondello hanno presentato alla galleria Vittorio Emanuele di Messina l’evoluzione urbanistica della città, basata su investimenti per oltre 395 milioni di euro. L’evento, intitolato Dalla visione al cantiere: il volto di una città che cambia, ha messo in luce il passaggio da una fase di stasi a una programmazione integrata partita nel 2018. L’obiettivo è trasformare la strategia amministrativa in azioni concrete sul territorio. Il sindaco Basile ha spiegato che prima del 2018 i piani triennali per le opere pubbliche erano semplici elenchi di desideri irrealizzabili. La svolta è arrivata con l’introduzione di strumenti tecnici come il PUDM, il PUMS e il PGTU, che coordinano urbanistica, mobilità e sviluppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina si rinnova: 395 milioni per cambiare il volto della città

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